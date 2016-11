Prozesse : Vortäuschen einer Messerattacke: Prozess gegen jungen Linken

1 von 1 Foto: Peter Steffen 1 von 1

Der Student aus Wismar hatte im Januar bei der Internetwache des Polizeipräsidiums Rostock per E-Mail eine Strafanzeige erstattet. Er schilderte darin, dass er in Wismar von drei vermutlich rechtsradikalen Männern überfallen worden sei, die ihn beschimpft und mit Messerstichen verletzt hätten. Nach Angaben des Amtsgerichts Schwerin soll er als Motiv für die Tat seine Aktivitäten in der «linken Szene» vermutet haben. Der junge Mann gehörte dem Kreisvorstand der Linken in Schwerin an.

Doch waren bald Zweifel an seiner Darstellung aufgekommen. Anzeige erstattete der damals 18-Jährige erst einen Tag nach dem angeblichen Überfall. Zeugen gab es keine, und der Mantel, der die Schnittverletzungen abgemildert haben soll, sei ihm gestohlen worden. Tatsächlich soll sich der Angeklagte die Verletzungen selbst beigebracht haben. Ein Rechtsmediziner hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft Schwerin festgestellt, dass die Schnittverletzungen nicht mit den Schilderungen zum Tatverlauf in Übereinstimmung zu bringen waren. Das Strafgesetzbuch sieht bei Vortäuschung von Straftaten je nach Schwere Geldstrafen oder Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren vor.