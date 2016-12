Arbeitsmarkt : Wachsende Konkurrenz um einfache Tätigkeiten erwartet

1 von 1 Foto: Karlheinz Schindler 1 von 1

Arbeitsmarktexperten erwarten angesichts hunderttausender Flüchtlinge eine wachsende Konkurrenz um einfache Tätigkeiten in Deutschland. Die Zahl der Jobs, für die weder ein Berufsabschluss noch Sprachkenntnisse nötig sind, werde bundesweit auf etwa 160 000 geschätzt, sagte Ursula Engelen-Kefer, Professorin an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit in Schwerin, am Donnerstag. Die Zahl werde weiter sinken. Dem gegenüber hätten 46 Prozent der zuletzt gut 2,5 Millionen Arbeitslosen keine abgeschlossene Berufsausbildung. Hinzu kämen mehrere hunderttausend erwerbsfähige Flüchtlinge mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit. Von ihnen hätten mindestens zwei Drittel keinen Berufsabschluss. «Damit dürfte sich die Konkurrenz um niedrigschwellige Tätigkeiten verstärken», sagte Engelen-Kefer.