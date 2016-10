Tourismus : Warnemünde: Das letzte Kreuzfahrtschiff der Saison läuft ein

1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Rostock (dpa/mv) - Mit der «AIDAmar» wird heute am Samstag das letzte Kreuzfahrtschiff der Saison 2016 einlaufen. Wenn das Schiff am Abend (gegen 19.00 Uhr) ablegt, geht die Rekordsaison zu Ende. Insgesamt sind dann bei den 181 Schiffsanläufen in diesem Jahr mehr als 380 000 Passagiere nach Rostock gekommen. Bei der branchenüblichen Zählungsweise entspricht das rund 766 000 Seereisenden, die an und von Bord der Urlauberschiffe gingen. Im vergangenen Jahr, als ebenfalls eine Höchstzahl erreicht wurde, waren es rund 700 000 Reisende. Wie Hafengeschäftsführer Jens Scharner sagte, war Warnemünde 2016 erneut der am häufigsten angesteuerte Kreuzfahrthafen Deutschlands. Zur Verabschiedung der «AIDAmar» wird auch noch die letzte Port-Party des Jahres organisiert.

