Kunst : «Weggefährten» stellen Arbeiten zu literarischen Szenen aus

Ein Schriftsteller, ein Maler und ein Bildhauer zeigen von Montag an im Maisalon 2017 in Ahlbeck bei Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) gemeinsam ihre Werke. Im Kalkschuppen Ludwigshof stellen die bildenden Künstler Hartmut Hornung und Otto Sander Tischbein Arbeiten vor, die nach der Beschäftigung mit bisher unveröffentlichten Szenen des Autors Uwe Saeger («Warten auf Schnee», 1981; «Landschaft mit Dornen», 1993) entstanden sind, wie Hornung mitteilte. Dabei geht es um zwischenmenschliche Beziehungen, Liebe und Streit von der Antike bis zur Gegenwart. Die Ausstellung «Weggefährten» der drei Künstler, die alle in Vorpommern zu Hause sind, läuft bis zum 27. Mai.

Ausstellung

von dpa

erstellt am 28.Apr.2017 | 16:18 Uhr