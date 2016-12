Christvesper : Weihnachtsansturm auf Kirchen erwartet

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Die evangelischen Kichenkreise Mecklenburg und Pommern rechnen mit 200 000 Gottesdienstbesuchern, wie sie mitteilten. Beide Kirchen haben im Land zusammen knapp 260 000 Mitglieder. Sie gehören zu 406 Kirchengemeinden, die in diesen Tagen Christvespern, Krippenspiele, Gottesdienste, Jahresschlussandachten und Konzerte organisieren. Die katholische Kirche lädt ihre 54 000 Mitglieder im Land fast überall am Heiligabend zu Christmetten.

„Weihnachten kulminieren die Sehnsüchte: Kindheit, Geborgenheit, Vertrauen und Heimat ebenso wie Frieden, Neu-Anfangen-Dürfen und so etwas wie das verloren gegangene Paradies“, sagte die Stralsunder Pröpstin Helga Ruch. „Und es sind die uralten Menschheitsträume, die sich Raum verschaffen wollen, die Fragen, die viel zu oft unbeantwortet bleiben im Alltag, die Verwundungen, die wenigstens einmal heil sein möchten. Und Gottes Antwort ist ein Flüchtlingskind, dessen Leben von Beginn an höchst bedroht ist.“

In Vorpommern hält Bischof Hans-Jürgen Abromeit am 24. Dezember die Christvesper im Greifswalder Dom. Am 26. Dezember predigt er dort im Gottesdienst. Am 1. Januar um 17.00 Uhr hält Bischof Abromeit die Predigt im Dom St. Nikolai.

Mecklenburgs Bischof Andreas von Maltzahn predigt am ersten Weihnachtstag im Doberaner Münster und am zweiten Feiertag in der Kirche Deven in der Kirchengemeinde Schloen.

