Kriminalität : Weißer Ring erreicht Kriminalitätsopfer nicht

Viele Opfer von Straftaten brauchen Hilfe, finden sie aber nicht. «Wir sind die größte Opferhilfeorganisation im Land, aber wir erreichen viele nicht, obwohl wir gerne möchten», sagt der Vize-Landesvorsitzende des Weißen Rings, Manfred Dachner, der Deutschen Presse-Agentur. So darf die Polizei aus Datenschutzgründen keine Angaben zu Opfern machen. Am Freitag (25. November) begeht der Landesverband des Weißen Rings am Ort seiner Gründung in Neubrandenburg sein 25-jähriges Bestehen. Mecklenburg-Vorpommern war der erste Landesverband im Osten Deutschlands. Er wurde auf Initiative Dachners gegründet, der damals Chef der Polizeidirektion Neubrandenburg war.

Weißer Ring