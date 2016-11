Verkehr : Winter kann kommen: Straßenmeistereien sind bereit

Der Winter kann kommen: Die 24 Straßenmeistereien und die sieben Autobahnmeistereien in Mecklenburg-Vorpommern sind bereit zum Schneeräumen und Streuen. Pünktlich zum Start der kalten Jahreszeit seien die Winterdienstvorbereitungen abgeschlossen, teilte Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) am Donnerstag in Schwerin mit. 36 220 Tonnen Streusalz seien in Hallen und Silos eingelagert. Außerdem stünden 156,9 Kilometer Schneezäune bereit.