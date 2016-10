Brände : Wohl mit Fritteuse nicht aufgepasst: Haus gerät in Brand

Einmal mit der Fritteuse nicht aufgepasst und schon brennt das Haus - das ist vermutlich einer Frau und ihrem Sohn in Witzin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) passiert. Wahrscheinlich hätten die Bewohner des Einfamilienhauses am Samstag beim Essenzubereiten nicht richtig aufgepasst, sagte ein Polizeisprecher. Es werde fahrlässige Brandstiftung vermutet. Das Haus habe in voller Ausdehnung gebrannt und sei teilweise eingestürzt. Nach Polizeiangaben entstand ein Schaden von rund 150 000 Euro. Die 71-jährige Eigentümerin und ihr 45 Jahre alter Sohn kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus. Rund 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Mitteilung der Polizei