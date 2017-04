Kriminalität : Zahl der politisch motivierten Straftaten gestiegen

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Die Zahl politisch motivierter Straftaten hat im Wahljahr 2016 in Mecklenburg-Vorpommern den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren erreicht. Die Ermittler registrierten insgesamt 1762 Fälle, gut 500 mehr als im Jahr davor. Das geht aus dem Jahresbericht des Innenministeriums hervor, den Ressortchef Lorenz Caffier (CDU) am Dienstag in Schwerin vorlegte. Grund für den rapiden Anstieg sind fast ausschließlich Straftaten im Zusammenhang mit der Landtagswahl, wie das Zerstören oder Beschädigen von Wahlplakaten. Exakt 481 solcher Delikte wurden verfolgt, fast 300 davon dem linken Lager zugeschrieben. Die Zahl der politisch motivierten Gewaltakte sank um ein Drittel auf 108, in der überwiegenden Mehrzahl begangen von Anhänger der rechten Szene. In 53 Fällen hatten die Übergriffe nach Einschätzung der Behörden einen fremdenfeindlichen Hintergrund.

Bundeszahlen zur politisch motivierten Kriminalität 2016

Zahlen zur politisch motivierten Kriminalität nach Deliktsbereichen

Grafiken zur politisch motivierten Gewalt in MV

von dpa

erstellt am 25.Apr.2017 | 13:14 Uhr