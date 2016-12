Kriminalität : Zahl der Wohnungseinbrüche in MV konstant

1 von 1 Foto: Bodo Marks 1 von 1

Für 2016 rechnet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft erstmals seit Jahren wieder bundesweit mit einer sinkenden Zahl von Wohnungseinbrüchen. «Die Zahlen der ersten drei Quartale deuten im Vergleich zum Vorjahr darauf hin, dass wir 2016 möglicherweise einen leichten Rückgang der Einbrüche in Deutschland verzeichnen könnten», sagte Verbandspräsident Alexander Endland der in Düsseldorf erscheinenden «Rheinischen Post» (Mittwoch).

Mit knapp 100 Einbrüchen je 100 000 Einwohner gehört Mecklenburg-Vorpommern zu den Bundesländern mit der geringsten Einbruchshäufigkeit. In den Stadtstaaten Bremen, Hamburg und Berlin liegt die Quote drei bis fünf Mal so hoch. Ein Brennpunkt bei Wohnungseinbrüchen im Nordosten bleibt der Westen des Landes. So wurden im April allein im Raum Wittenburg an einem Vormittag vier Einbrüche registriert, so viele wie sonst durchschnittlich im ganzen Land. Innenminister Lorenz Caffier (CDU) vermutet, dass dort häufiger Banden aus dem Großraum Hamburg aktiv sind. Die Aufklärungsquote bei Einbrüchen erreichte im Vorjahr landesweit 31,8 Prozent. Gut ein Drittel aller Einbrüche bleibt laut Polizei im Versuch stecken.

Polizei-Informationen zur Prävention