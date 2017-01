Unfälle : Zahlreiche Glätteunfälle in Mecklenburg-Vorpommern

Wegen glatter Straßen ist es in Mecklenburg-Vorpommern am Montag zu mehreren Unfällen gekommen. Insgesamt 22 Fahrzeuge waren an 19 Zusammenstößen im Westen des Landes beteiligt, wie die Polizei Rostock am Dienstag mitteilte. Der Sachschaden betrug 70 000 Euro. Eine Frau wurde dabei den Angaben zufolge leicht verletzt. Die 39-Jährige kam mit ihrem Auto auf der A20 in Höhe Wismar von der Fahrbahn ab, der Wagen überschlug sich.