Familie : Zehn Millionen Euro extra für Kinderbetreuung in MV

Die Kommunen bekommen vom Land im kommenden Jahr mehr als zehn Millionen Euro zusätzlich für die Verbesserung der Kindertagesbetreuung. Es handele sich um Geld, das ursprünglich für das vom Bundesverfassungsgericht gekippte Betreuungsgeld eingeplant gewesen und nicht verbraucht worden sei, teilte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Freitag in Schwerin mit. Die Mittel würden nach der Zahl der Kinder bis zu zehn Jahren in der jeweiligen Region verteilt. In den Landkreisen gehe das Geld je zur Hälfte an die Kreise und an die Gemeinden, in denen die Kinder wohnen. Das Land mache keine konkreten Vorgaben, wie das Geld im Einzelnen eingesetzt werden muss. Es sei lediglich vorgeschrieben, dass es für die Kindertagesbetreuung sein muss.