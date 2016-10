Kriminalität : Zehn Prozent mehr Bootsmotoren gestohlen

In Mecklenburg-Vorpommern werden wieder mehr Bootsmotoren gestohlen - vor allem im Osten des Landes. Darauf hat das Landeskriminalamt in Rampe bei Schwerin am Freitag hingewiesen. So seien bis Oktober 223 Bootsmotoren verschwunden, etwa zehn Prozent mehr als jeweils 2015 und 2014. Als «Haupt-Diebstahlsmonat» habe sich der September erwiesen, in dem allein 38 Motoren und neun Boote entwendet wurden. Die Behörde wies Bootsbesitzer erneut darauf hin, Motoren in der Wintersaison abzumontieren und auf jeden Fall kodieren zu lassen. Hilfreich sei auch, die Technik zu fotografieren.