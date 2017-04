Unfälle : Zehnjähriges Mädchen in Rollwitz von Auto schwer verletzt

vergrößern 1 von 1 Foto: Felix Schade/Klickflieger.De 1 von 1

Pasewalk (dpa/mv) - Ein zehnjähriges Mädchen ist am Karfreitag in Rollwitz bei Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Kind sei von einem Spielplatz an einer Parkanlage des Ortes auf die B109 gelaufen, ohne das von links kommende Auto zu bemerken, teilte die Polizei mit. Der 71-jährige Autofahrer habe das Mädchen am Fahrbahnrand gesehen und bereits seine Geschwindigkeit verringert. Trotz einer Gefahrenbremsung habe er den Zusammenstoß nicht verhindern können, hieß es von der Polizei. Ein Rettungshubschrauber flog das Kind ins Klinikum Neubrandenburg. Der Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Die B109 war an der Unfallstelle für rund 40 Minuten gesperrt.

14.Apr.2017