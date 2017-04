Verkehr : Zeit für Moped-Führerschein mit 15 verrinnt

Die erhoffte Aufnahme Mecklenburg-Vorpommerns in den Modellversuch zum Moped-Führerschein mit 15 droht zu scheitern. Das Verkehrsministerium in Schwerin hat nach Angaben einer Sprecherin Mitte März beim Bundesverkehrsministerium den Antrag gestellt, noch in den Versuch aufgenommen zu werden, der bereits seit 2013 in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen läuft und am 30. April 2018 endet.