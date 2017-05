Essen & Trinken : Zum achten Mal: Ronny Siewert bester Koch in MV

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Bereits zum achten Mal in Folge wird am Samstag (18.00 Uhr) der Chefkoch des Sterne-Restaurants Friedrich Franz in Heiligendamm, Ronny Siewert, als bester Koch des Landes ausgezeichnet. Den Rahmen für die Veranstaltung «Großer Gourmet Preis» bietet ein Festessen, zu dem im Grand Hotel Heiligendamm rund 200 Gäste erwartet werden. Neben Siewert, der seinen Michelin-Stern in diesem Jahr zum zehnten Mal verteidigen konnte, werden weitere Spitzenköche kochen. Dazu gehören Pierre Nippkow vom Restaurant Ostseelounge in Dierhagen, Matthias Stolze vom Butt in Rostock-Hohe Düne und Tom Wickboldt vom Restaurant O'Room in Heringsdorf. Jeder Koch zeichnet für einen Menu-Gang verantwortlich. Dem Ranking liegen die Bewertungen verschiedener Gourmet- und Restaurantführer zugrunde.

Gourmet Preis

von dpa

erstellt am 06.Mai.2017 | 01:41 Uhr