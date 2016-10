Gesellschaft : Zuzug sorgt für gute Kita-, Schul- und Wohnungsauslastung

Viele der «Neu-Bürger» kommen aus der Region um die 400 000-Einwohner-Stadt Stettin (Szczecin). In vielen deutschen Dörfern wurden lange leerstehende Häuser saniert, auch die Wohnungsvermieter sind froh über die gute Auslastung. In Mescherin sind fast 20 Prozent der 400 Einwohner aus Polen, in Löcknitz etwa zehn Prozent der 3265 Einwohner.

Unter dem Thema «Pizza aus Polen. Neue Nachbarn in alten Häuser» befasst sich die Brandenburger Landeszentrale für politische Bildung in einer Ausstellung damit, wie Alteingesessene und Neu-Bürger miteinander leben.

Ausstellung