Brände : Zwei Autos und Imbisswagen in Greifswald ausgebrannt

Auf dem Gelände eines Autohändlers in Greifswald sind zwei Autos und ein Imbisswagen durch Brände zerstört worden. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Neubrandenburg erklärte, sollen die Feuer am Dienstagabend nach ersten Ermittlungen annähernd gleichzeitig in einem der Autos und am Imbisswagen ausgebrochen sein. Es werde wegen Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Der Gebrauchtwagenhandel liege im Stadtteil Schönwalde I.