Notfälle : Zwei Bullen flüchten am Schlachthof und werden erlegt

Ein Jäger hat auf einem Schlachthof in Teterow (Landkreis Rostock) zwei ausgewachsene Bullen erschießen müssen. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, waren die Rinder am Mittwoch auf dem Betriebsgelände ausgebüxt. Ein Tiertransporter hatte die Tiere angeliefert. Erst sei einer der Bullen in dem eingezäunten Gelände weggerannt, dann habe ein zweiter die Flucht ergriffen.