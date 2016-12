Gesellschaft : Zwei Drittel aller Neugeborenen in MV ohne verheiratete Eltern

1 von 1 Foto: Jens Wolf 1 von 1

Knapp zwei Drittel aller Neugeborenen des letzten Jahres in Mecklenburg-Vorpommern hatten einer Statistik zufolge keine miteinander verheirateten Eltern. Dabei ist der Wert von 62,2 Prozent der bundesweit zweithöchste nach Sachsen-Anhalt, wo 63,0 Prozent der Babys in einen Haushalt mit einer ledigen Mutter hineingeboren wurden, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden berichtete. Bei den Erstgeborenen lag der Anteil in Mecklenburg-Vorpommern sogar bei 72,3 und in Sachsen-Anhalt bei 72,9 Prozent.

Dabei zeigte sich ein deutlicher Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland. Während im Westen nur 29,5 Prozent der Neugeborenen keine verheiratete Mutter hatten, waren es in den ostdeutschen Bundesländern ohne den Ostteil von Berlin 60,7 Prozent. In Baden-Württemberg hatten nur 24,7 Prozent der Babys eine unverheiratete Mutter. In ganz Deutschland kamen der Statistik zufolge im vergangenen Jahr 737 575 Kinder zur Welt, in Mecklenburg-Vorpommern 13 298.

Statistik