Prozesse : Zwei Jugendliche wegen versuchten Mordes vor Gericht

Wegen versuchten Mordes müssen sich ab heute zwei Jugendliche vor dem Landgericht Rostock verantworten. Die 15 und 16 Jahre alten Männer werden beschuldigt, Ende Mai in Rostock einen Mann misshandelt und anschließend mit einer brennenden Jacke bedeckt zu haben. Bei dem 36-jährigen Opfer wurden schwere Kopfverletzungen sowie Verbrennungen zweiten und dritten Grades festgestellt. Er habe sich in akuter Lebensgefahr befunden, teilte das Gericht mit. Die Ermittler waren früheren Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge den mutmaßlichen Tätern durch Fotos des Opfers in sozialen Netzwerke auf die Spur gekommen.