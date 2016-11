Unfälle : Zwei Verletzte bei Autounfall in Wittenburg

1 von 1 Foto: Nicolas Armer 1 von 1

Beim Zusammenstoß zweier Autos am Mittwochmorgen in Wittenburg (Kreis Ludwigslust-Parchim) sind beide Fahrer verletzt worden, einer davon schwer. Ein Pkw und ein Kleintransporter stießen zusammen, weil nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Fahrer die Vorfahrt missachtet hatte, wie die Polizei in Ludwigslust mitteilte. Der Fahrer des Kleintransporters wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.