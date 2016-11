Gesundheit : Zwei weitere Vogelgrippe-Fälle bei Nutztieren im Nordosten

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Wochenende zwei weitere Vogelgrippefälle bei Nutztierhaltern festgestellt worden. Wie der Kreis Vorpommern-Rügen am Sonntag mitteilte, sind Privathalter in Sassnitz und Sundhagen betroffen. Es handele sich um kleinere Bestände, in denen der Erreger H5N8 festgestellt wurde. Der Kreis habe in Stralsund eine Stabsstelle für die Überwachung der Geflügelpestfälle eingerichtet und appelliere dringend an alle Geflügelhalter, auch kleinste Hühnerhaltungen zu melden.