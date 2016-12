Ein zwölfjähriger Junge aus Ferdinandshof (Kreis Vorpommern-Greifswald) wird seit Dienstagmittag vermisst. Er sei nicht aus der Schule zurückgekommen, teilte die Polizei am frühen Mittwochmorgen mit. «Wir haben keine Anhaltspunkte, wo der Junge sein könnte», sagte ein Sprecher. In der Nacht habe die Polizei erfolglos an Orten gesucht, die der Junge kennen würde.

