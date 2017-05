Anklam: Mutmaßlicher EC-Karten-Betrüger stellt sich nach Foto-Fahndung

Ein mutmaßlicher EC-Kartenbetrüger aus Vorpommern, nach dem seit wenigen Tagen per Foto gesucht wurde, hat sich der Polizei gestellt. Der 43-Jährige meldete sich am Sonntag bei Beamten in Heringsdorf (Kreis Vorpommern-Greifswald), wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Anklam mitteilte. Der Mann habe erklärt, dass Angehörige des Opfers ihn auf den Fahndungsbildern erkannt und am Wochenende zur Rede gestellt hätten.

Er habe zugegeben, die Scheckkarte aus der Handtasche einer Rentnerin genommen und damit mehrere Tausend Euro erbeutet zu haben. Einen Überfall auf die 77-Jährige in deren Haus habe der Mann aber bestritten.

Die Rentnerin hatte ihre Handtasche im Dezember 2016 bei einem Einkauf in Anklam vergessen. Anschließend waren an mehreren Geldautomaten in Anklam, Jarmen, Wolgast, Usedom, Ducherow und Ueckermünde 5500 Euro von ihrem Konto abgehoben worden. Danach war den Angaben zufolge ein maskierter Mann in ihrem Haus aufgetaucht, hatte die Seniorin im Keller eingeschlossen und weiteres Geld gestohlen.

Bei dem Verdächtigen, der in einem Dorf bei Anklam wohnt, handelt es sich um einen wegen Gewaltdelikten polizeibekannten Mann. Da er sich gestellt habe, sei er wieder auf freien Fuß gesetzt worden, hieß es.