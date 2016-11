Marienplatz Schwerin : Auseinandersetzung zwischen Deutschen und Syrern

1 von 1 Foto: klawitter 1 von 1

Am gestrigen Freitagabend kam es in der Nähe des Marienplatzes in Schwerin zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen, denen auf der einen Seite Personen deutscher und auf der anderen Personen syrischer Nationalität angehörten.

Die Polizei wurde am 25.11.2016, kurz nach 22:30 Uhr von einem Busfahrer über diesen Sachverhalt informiert. Die kurze Zeit später eintreffenden Beamten konnten alle Beteiligten antreffen und noch vor Ort ein Messer sicherstellen. Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten in der Lübecker Straße neun Männer mit syrischer Staatsangehörigkeit und vier Männer mit deutscher Staatsangehörigkeit verbal aneinander.

Der Grund für den Streit ist derzeit nicht bekannt. Im Laufe der Auseinandersetzung soll dann aber ein 17-jähriger Syrer geschubst worden sein, der sich mit einem hervorgeholten Messer verteidigen wollte. Danach ließen die Gruppenmitglieder voneinander ab. Zu Verletzungen kam es nicht.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun in der Sache und auch, ob eine vorangegangene gefährliche Körperverletzung auf dem Weihnachtsmarkt Grund für die spätere Auseinandersetzung gewesen sein könnte. Bereits einige Minuten vor dem Einsatz am Marienplatz nahm die Polizei eine Anzeige auf, nachdem zwei deutsche Täter in der Mecklenburgstraße gemeinschaftlich auf einen deutschen Jugendlichen mit ukrainischer Zuwanderungsgeschichte eingeschlagen und ihn fremdenfeindlich beleidigt haben sollen. Einer der Täter konnte anhand der Personenbeschreibung bei dem anschließenden Einsatz in der Lübecker Straße festgestellt werden. Auch hier gehörte er zu den Tatverdächtigen.