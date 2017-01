Barth: Diebstahl eines hochwertigen Traktor vom Gelände einer Schäferei

In der Nacht vom 20.01.2017 zum 21.01.2017 kam es in 18356 Barth in der Sundischen Straße zum Diebstahl eines Traktors. Unbekannte Täter gelangten durch ein Nebentor auf das Grundstück einer Schäferei und entwendeten von dort den Traktor. Hierbei handelt es sich um einen Traktor der Marke "Fendt". Dieser ist Grün und hat rote Felgen. Der Zeitwert des Fahrzeuges beläuft sich auf ca. 50.000,-EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang bitte die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich im Polizeirevier Barth unter der Telefonnummer 03823167- 2224, in jeder anderen Dienststelle oder über die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de > zu melden.

