Am 31.10.2016 kam es in den Morgenstunden zu einem Brand in der Breiten Straße in Wismar. Aus bislang unbekannter Ursache fing die Holzverkleidung eines massiven Geräteschuppens Feuer. Es entstand geringer Sachschaden. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Wismar gelöscht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

