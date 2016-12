Brüel: Betrüger gab sich als Polizist aus

Am Mittwoch versuchte ein unbekannter Täter in den Abendstunden eine ältere Frau in Brüel (Landkreis Nordwestmecklenburg) um ihre Ersparnisse zu betrügen.

Der Tatverdächtige rief die 84-jährige Geschädigte an und stellte sich am Anfang des Gespräches als Polizist vor. Im weiteren Verlauf des Gespräches suggerierte der Betrüger dann, dass die Polizei andere Täter gestellt hätte und bei diesen Schurken die Personaldaten des Opfers aufgefunden haben. Dann erfragte der Tatverdächtige geschickt die finanziellen Verhältnisse der geschädigten Frau. Als der Täter feststellte, dass er keinen Erfolg haben wird, beendete er abrupt das Telefonat.

Die Ludwigsluster Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Amtsanmaßung und Versuch des Betruges aufgenommen.

