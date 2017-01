Crivitz: Polizei stoppt Autofahrer mit Tempo 111 in Ortschaft

Ortschaft? Glätte? Einem Autofahrer im Landkreis Ludwigslust-Parchim war dies schnurzegal, er fuhr mehr als doppelt so schnell wie erlaubt durch Klinken bei Crivitz. Eine Videowagenbesatzung zog den 35-Jährigen am Donnerstagmittag aus dem Verkehr, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Statt der zulässigen 50 km/h sei er mit Tempo 111 gemessen worden. Der Mann aus der Region müsse mit einem Bußgeld von 480 Euro, zwei Punkten und einem dreimonatigem Fahrverbot rechnen, hieß es.

