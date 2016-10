Damshagen: Einfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Damshagen (Nordwestmecklenburg) ist am Sonntag ein 56-jähriger Mann verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatten Anwohner in der Mittagszeit den aufsteigenden Rauch aus dem Haus bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Löscharbeiten dauerten eine Stunde, das Haus sei unbewohnbar. Der Hausbewohner wurde wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung intensivmedizinisch behandelt. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Zur Höhe des Schadens und zur Brandursache machte die Polizei keine Angaben. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

