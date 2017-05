Erhebliche Verkehrsbehinderung nach Unfall auf der A 20

Heute ereignete sich gegen 13:30 Uhr auf der Bundesautobahn A 20 ein schwerer Verkehrsunfall zwischen dem Autobahnkreuz und dem Parkplatz Warnowtal in Richtung Lübeck, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Nach bisherige Erkenntnissen fuhren beide Fahrzeugführer mit ihren Autos am Autobahnkreuz von der A 19 kommend auf die A 20 auf. Der 81-jährige Fahrer eines PKW Peugeot beschleunigt nach dem Auffahren auf der Autobahn A 20 sein Fahrzeug so stark, dass er dem davor fahrenden PKW Volkswagen ausweichen musst. Hierbei kam es zum Anstoß an das linke Heck des VW Lupo. Der Volkswagen geriet ins Schleudern und stieß in die Aussenschutzplanke.

Wegen des Einsatzes des Rettungshubschraubers war die A 20 von ca. 13:35 Uhr bis 14:05 Uhr voll und anschließend halbseitig zur Beräumung und Bergung der Unfallfahrzeuge bis 14:35 Uhr gesperrt. Es kam zu erheblichen Behinderungen im einsetzenden Wochenendreiseverkehr.