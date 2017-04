Gademow: Auto gerät in den Gegenverkehr und prallt gegen Baum

Zu einem schweren Autounfall mit einer leicht verletzten Person ist es am Montagabend gegen 19.30 Uhr auf der K7 zwischen den Ortschaften Gademow und Thesenvitz (auf der Insel Rügen) gekommen. Ein 57-jährige Geländewagenfahrer war in Richtung Gademow unterwegs als er auf Höhe des Abzweiges nach Parchtitz aus bisher unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß er mit einem Auto zusammen und prallte anschließend gegen einen Baum. Die 19-jährige Beifahrerin im gerammten Auto wurde bei dem Zusammenprall leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus in Bergen gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.

