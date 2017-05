Geldausgabeautomat in Schwerin beschädigt

In der Nacht wurde ein Geldausgabeautomat in der Lessingstraße in Schwerin beschädigt. Die unbekannten Täter versuchten mittels einer Flex den Automaten zu öffnen, gelangten jedoch nicht an das Geld. Die Kriminalpolizei hat umfangreiche Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Schwerin unter der Rufnummer 0385 51802224, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.