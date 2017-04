Göhren-Lebbin: Einbrecher stehlen tonnenweise Hühnerfutter

Unbekannte haben aus einem Firmengewächshaus in Göhren-Lebbin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) tonnenweise Hühnerfutter und Dünger gestohlen. Der Einbruch in die 70 Meter lange Halle ereignete sich nach ersten Ermittlungen in der Nacht zu Samstag, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag erklärte. Die Täter hatten vermutlich Ortskenntnis und müssen für den Transport mindestens ein Fahrzeug verwendet haben.

Entwendet wurden 86 Säcke zu je 25 Kilogramm, also 1,1 Tonnen Hühnerfutter und mehr als eine Tonne Dünger sowie eine Elektroheizungsanlage im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei hofft auf Hinweise von Anwohnern oder Urlaubern. In Göhren-Lebbin betreiben nur die Besitzer der großen Hotel- und Golfanlagen eine größere Hühnerzucht und bauen selbst auch Pflanzen für die regionale Gastronomie an.