Grevesmühlen: Fuchs bringt Auto zum Überschlag

Der Zusammenstoß eines Autos mit einem Fuchs am Sonntagmorgen auf der A 20 hat für den Fahrer im Krankenhaus geeendet. Der 25-Jährige wurde dabei schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt.



Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 8.45 Uhr auf der A 20 zwischen den Anschlussstellen Schönberg und Grevesmühlen in Fahrtrichtung Rostock. Nach der Kollision mit dem Fuchs kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach, durchbrach den Wildschutzzaun und kam letztendlich ca. fünf Meter weiter am Fuße der Böschung zum Stehen.

Der 25-jährige Fahrer konnte allein das Fahrzeug verlassen und wurde dann von Ersthelfern betreut bis die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen. Mit schweren Verletzungen wurde der junge Mann umgehend ins Krankenhaus eingeliefert.



Infolge des Unfalls kam es zu Verkehrsbehinderungen. So wurde im Bereich der Unfallstelle die rechte Fahrspur für ca. zwei Stunden gesperrt. Mittlerweile ist die Bergung des Pkws beendet und die Sperrung wieder aufgehoben. Die Ermittlungen zum Verkehrsunfall dauern weiter an.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen