Groß Godems: Mutmaßlicher Autodieb bei riskanter Verfolgungsjagd auf A24 gefasst

Ein mutmaßlicher Autodieb hat sich auf der A 24 Hamburg-Berlin eine riskante Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Beamte wollten den 23-jährigen Fahrer in Schleswig-Holstein auf der A 24 kontrollieren, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch erklärte. Der Fahrer sei dann aber mit 200 Stundenkilometer und mehr davon gerast. Bei der Verfolgung in der Nacht zu Mittwoch wurden zwei Polizeiwagen und das gestohlene Auto beschädigt. Schließlich wurde der Fahrer in Mecklenburg-Vorpommern bei Groß Godems nahe Parchim gestoppt. Der Wagen sei vermutlich in der Region Osnabrück gestohlen worden. Der 23-Jährige, der auch unter Drogen gestanden habe, sei festgenommen worden. Menschen wurden nicht verletzt.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen