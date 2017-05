Güstrow: LKW samt Auflieger und Ladung gestohlen

In der Zeit vom 06.05.2017, 10:00 Uhr bis 09:00 Uhr des Folgetages wurde ein abgestellter weißer LKW DAF mit Güstrower Kennzeichen samt einem Sattelauflieger mit dänischen Kennzeichen inklusive einem braunen Container von einem Parkplatz in Güstrow Wolfskrögen entwendet. Die Ladung bestand aus medizinischen Geräten. Die Höhe des Stehlschadens beträgt insgesamt mehrere hunderttausend Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem o. a. Sachverhalt nimmt das Polizeihauptrevier in Güstrow unter der Rufnummer 03843 2660, der Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

