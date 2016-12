Hagenow: Dieb flüchtet mit sechs Äxten

In Hagenow hat die Polizei am Dienstag einen Ladendieb nach kurzer Flucht vorläufig festnehmen können. Der 27-jährige Mann hatte zuvor in einem Baumarkt sechs Äxte in seiner Jacke versteckt und wollte danach ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen. Als Mitarbeiter des Baumarktes den Dieb daraufhin ansprachen, lief er weg. Insgesamt drei Mitarbeiter nahmen die Verfolgung auf und informierten zwischenzeitlich die Polizei, hieß es. Offenbar waren dem Täter auf seiner Flucht die Äxte zu schwer geworden. Er warf sie nach und nach alle weg. Allerdings half ihm das auch nicht mehr: Er wurde gefasst. Offensichtlich hatte es der Mann gezielt auf die Äxte abgesehen. Seine Innenjacke war so umgearbeitet, dass er das Diebesgut im Gesamtwert von etwa 450 Euro gut verstecken und transportieren konnte.

