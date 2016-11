Hagenow: Kopfnuss für die Ex-Freundin

Die Polizei hat Freitag Früh eine Strafanzeige wegen Körperverletzung aufnehmen müssen. Wie es dazu am Wochenende von den Beamten hieß, stellte sich ein 38 Jahre alter Mann seiner Ex-Freundin in Weg, die gerade mit dem Fahrrad in der Heincke-Straße in Hagenow unterwegs war. Als diese abbremste, gab er ihr ohne jeglichen Grund eine Kopfnuss. Die Frau klagte anschließend über Schmerzen und musste ärztlich versorgt werden.

