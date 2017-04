Kagenow: Urne aus Grab ausgegraben

Eine aus einem Grab verschwundene Urne beschäftigt die Polizei im Kreis Vorpommern-Greifswald. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, wurde die Urne aus einem Grab auf dem Friedhof Kagenow bei Anklam entwendet. An der Grabstelle sei vor zwei Jahren eine Frau aus der Region beerdigt worden. Zeugen hatten am Montagabend frische Erde bemerkt und die Pastorin informiert. Es werde wegen Störung der Totenruhe ermittelt. Über eine mögliche Umbettung sei niemand etwas bekannt.

