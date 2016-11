Kühlungsborn: Mann belästigt Nackte am FKK-Strand

Ein 56-jähriger Mann hat an der Ostsee bei Kühlungsborn (Landkreis Rostock) über Monate hinweg Nacktbaderinnen an einem FKK-Strand belästigt. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Rostock erklärte, habe der Mann aus der Region mehrere Taten zwischen Mai und September gestanden. Er habe die unbekleideten Frauen am Strand beobachtet und sich dann selbst befriedigt. Einigen Urlauberinnen sei das Verhalten ungewöhnlich vorgekommen. Sie hätten den „Glotzer“ vertrieben und Anzeige erstattet. Der Verdächtige müsse sich jetzt wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und Exhibitionismus verantworten, hieß es.

