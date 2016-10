Laasch: Totalentwendung eines PKW BMW

In der Ferienwoche vom 21.10.2016 bis 28.10.2016 entwendeten der oder die unbekannten Täter einen hochwertigen BMW X5 vom Grundstück einer Laascher Familie. Diese befand sich zur Tatzeit im Urlaub und stellte das Fehlen des PKW erst nach ihrer Rückkehr fest. Durch den Täter wurden beide Kennzeichentafeln abmontiert und am Tatort zurückgelassen. An diesen konnten durch den Kriminaldauerdienst Spuren gesichert werden. Die Polizei Ludwigslust bittet um besondere Achtsamkeit in der dunklen Jahreszeit und insbesondere in den Ferien und fordert zur Meldung von Unstimmigkeiten und ungewöhnlichen Beobachtungen (sei es bei sich oder in der Nachbarschaft) gegenüber der Polizei auf. Hinweise zum Diebstahl des PKW nimmt das Kriminalkommissariat Ludwigslust (03874-411101) entgegen.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen