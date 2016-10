Am Donnerstag um 17 Uhr stieß ein bisher unbekanntes Fahrzeug mit Anhänger gegen einen in Lenzen, Am Volksplatz, abgestellten Pkw Ford Ranger und beschädigte diesen im Frontbereich. Der Unfallverursacher verließ den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen begangener Verkehrsunfallflucht

