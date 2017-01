Linstow: Auto überschlägt sich auf der A19

Am Sonntag gegen 8.30 Uhr kam der 35-jährige Fahrer mit seinem Auto auf der Autobahn 19 zwischen den Anschlussstellen Linstow und Malchow auf winterglatter Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam nach ca. 70 Metern auf dem Fahrzeugdach, quer zur Fahrtrichtung, zum Liegen. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Rostocker Krankenhaus verbracht. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 46.000 Euro. Für den Einsatz des Rettungshubschraubers musste die BAB 19 zwischen den Anschlussstellen Linstow und Malchow für ca. 40 Minuten voll gesperrt werden.

