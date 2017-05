Lüdersdorf: Unfall fordert drei Verletzte

vergrößern 1 von 1 Foto: Karl-Ernst Schmidt 1 von 1

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Lüdersdorf und Herrnburg sind drei Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache war dort eine 20-Jährige mit ihrem Kleinwagen auf dem linken Fahrstreifen frontal mit einem entgegenkommende Transporter kollidiert. Sie und ihre Beifahrerin mussten in ein Krankenhaus. Der eingeklemmte Transporterfahrer musste von der der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Rettungskräfte brachten auch ihn in ein Krankenhaus. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger eingesetzt. Ein abschließendes Ergebnis steht noch aus. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, teilte die Polizei gestern mit.