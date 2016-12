Neubrandenburg: Sextett beim Tannenbaum-Klau auf Weihnachtsmarkt ertappt

Einen Diebstahl aus der Rubrik „Dumm gelaufen“ hat die Polizei in Neubrandenburg aufgenommen. Wie eine Sprecherin am Dienstag mitteilte, wurden sechs junge Männer beobachtet, als sie am späten Montagabend ausgerechnet auf dem Weihnachtsmarkt im Zentrum drei Weihnachtsbäume wegbringen wollten.

Mitarbeiter eines Wachschutzes stellten das Sextett und riefen die Polizei. Die sechs Diebe ließen die Bäume fallen und wollten fliehen, aber vier Männer im Alter von 19 bis 34 Jahren konnten festgehalten und der Polizei übergeben werden. „Das Stehlgut - eine Zweimetertanne und zwei Holzweihnachtsbäume - verblieb auf dem Weihnachtsmarkt“, hieß es zum Schluss sachlich in der Polizeimeldung.

