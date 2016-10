Bei einem Verkehrsunfall in Neustrelitz ist eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Die 52-Jährige war in ihrem Wagen am Dienstagabend beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte.

