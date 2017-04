Parchim: 52-Jähriger prallt mit Auto gegen einen Baum

Bei einem Unfall in Parchim ist ein 52-jähriger Mann verletzt worden. Er kam ersten Erkenntnissen zufolge am Mittwochnachmittag im Wiesenring aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Pkw nach links von der Straße ab und stieß gegen einen Baum. Dabei entstand Totalschaden am Auto. Der Fahrer, der über Schmerzen klagte, wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Straße an der Unfallstelle halbseitig gesperrt werden.

