Parchim: Autorennen in der 30er-Zone

Die Polizei unterband am frühen Sonntagmorgen ein illegales Autorennen in Parchim und leitete gegen zwei beteiligte Fahrer Ordnungswidrigkeitsschnellverfahren ein. Darüber informierte die Polizei heute. In einer Tempo 30- Zone in der Brunnenstraße sind zwei PKW mit hoher Geschwindigkeit nebeneinander auf der Fahrbahn unterwegs gewesen, als eine Streifenwagenbesatzung das bemerkte und die Autos stoppte. Einer der Fahrer gab auf Nachfrage vor Ort zu, dass beide Autos sich ein Rennen geliefert haben. Gegen die beiden 21 und 25 Jahre alten Fahrer aus der Region nahm die Polizei noch vor Ort eine Ordnungswidrigkeitsanzeige auf, die an die Bußgeldstelle weitergeleitet wird. Beide müssen jeweils mit Bußgeld in Höhe von 400 Euro, zwei Punkten und einem einmonatigem Fahrverbot rechnen.

